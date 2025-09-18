お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が17日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。武田真一アナウンサー（58）の“異変”について語った。15日に埼玉・ベルーナドームで行われたシンガーソングライターで俳優の福山雅治の35周年記念ライブにて、日本テレビ系情報番組「DayDay.」のMC陣である山里、武田真一アナ、黒田みゆアナもステージ上に登場。「万有引力」をコラボパ