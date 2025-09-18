2025年9月17日、世界各国に在住する日系人が集まり親睦を深める会合「第65回海外日系人大会」に秋篠宮ご夫妻が出席された。会場にはブラジルやハワイ、ペルーなど、約160人の参加者が集まった。秋篠宮ご夫妻は交流会で乾杯のあと、参加者と懇談された。【写真】紀子さまの秋らしいボーダーワンピースの全身姿を見る。他、9万9000円のスカート姿の佳子さまなども紀子さまは、ベージュとライトグレーのグラデーションカラーの生