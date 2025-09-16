ニューストップ > ライフ総合ニュース > イクラで作ったミャクミャク寿司反響「会場はすし詰め」ダジャレの応… 大阪・関西万博(2025年) ミャクミャク X（Twitter）で話題 西スポWEB otto! イクラで作ったミャクミャク寿司反響「会場はすし詰め」ダジャレの応酬に 2025年9月16日 21時46分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ミャクミャクをイクラで作った一風変わった寿司の写真が反響を呼んでいる 人気ミニチュア写真家が「感動がイクラでもあるぞ」とXに写真を公開 「でも会場はすし詰め状態ですのでお気を付けて」などと盛り上がっている ◆イクラで作ったミャクミャク寿司 感動がイクラでもあるぞ pic.twitter.com/Iou1N6YZ1A— Tatsuya Tanaka 田中達也 (@tanaka_tatsuya) September 14, 2025 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 イクラで作ったミャクミャク寿司反響「会場はすし詰め」ダジャレの応酬に 記事時間 09/16 17:43 大阪・関西万博で混雑が加速「『並ばない万博』じゃなかったのか」 記事時間 09/12 17:15 「ミャクミャク」模した培養肉、万博の大阪ヘルスケア館で展示 おすすめ記事 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分 『ハリー・ポッター』ハーマイオニー＆ドラコのファンフィクから生まれた小説が巨額オファーで映画化決定 2025年9月11日 20時58分