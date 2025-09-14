J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá ²£ÉÍFM0¡Ê0-1¡Ë3 ÀîºêF19:03¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆþ¾ì¼Ô¿ô 41,221¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¹ß³Ê·÷18°Ì¤Î¾ÅÆî¤È¤ÏÆ±¾¡ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢²£ÉÍFM¤Î¾Ç¤ê¤¬ÌÜÎ©¤ÄÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£4Ê¬¡¢³ÑÅÄÎÃÂÀÏ¯¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¿Ê¤·½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¡£Àä¹¥Ä´¤Î°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¤³¤Î¹¥µ¡¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£62Ê¬¡¢´îÅÄÂóÌé¤¬¼º¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢Ìá¤Ã¤¿ÎëÌÚÅß°ì¤¬Âà¾ì¤Ë¤Ê