ºòÇ¯11·î¡¢»°½Å¸©·Ù°ËÀª½ð¤Ë¿¯Æþ¤·¾ÚµòÉÊ¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¼Ö¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë´ïÊªÂ»²õÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç°¦ÃÎ¸©¤ÎÃË4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÚµòÉÊ´ÉÍý¤ä·ÙÈ÷ÂÖÀª¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£