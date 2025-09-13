4ピースガールズバンドNEK!が8月30日、＜NEK! 1ST ZEPP ONE MAN【#拡散中 #ネキ界隈】＞と題したワンマンライブを開催した。◆ライブ写真ネット上で音楽を発信してきた4人が意気投合して結成したのが2024年2月。まだキャリアとしては1年半ほどではあるが、今年3月には渋谷・Spotify O-WESTでのワンマンをソールドさせるほど順調にステップアップ。その勢いを物語るよう、バンド史上最大規模であり、メンバーが夢の場所だったと口に