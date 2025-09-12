「地獄に堕ちるわよ」葉に衣着せぬ自由奔放な物言いで人気を博した細木数子さん（享年83）。冒頭の彼女の代表的なフレーズをタイトルにしたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が2026年に全世界配信されることがわかった。細木さんを演じるのは、女優の戸田恵梨香（37）。昭和から平成にかけて国民の注目を多く集めた日本一有名な占い師の波乱万丈な半生を描いたドラマだ。’80年代、細木さんが独自に編み出した“六星占術”に関