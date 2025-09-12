¡Ö¹ø¤ò¿¶¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¡¡¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤Ç¡È·Ý¿Í¥Ö¥Á¥®¥ì¡É»ö·ï¤¬ºÆÇ³
¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×
ÍÕ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¼«Í³ËÛÊü¤ÊÊª¸À¤¤¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯83¡Ë¡£ËÁÆ¬¤ÎÈà½÷¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡Ù¤¬2026Ç¯¤ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ºÙÌÚ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ê37¡Ë¡£¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ¹ñÌ±¤ÎÃíÌÜ¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤¿ÆüËÜ°ìÍÌ¾¤ÊÀê¤¤»Õ¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÊÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡Ç80Ç¯Âå¡¢ºÙÌÚ¤µ¤ó¤¬ÆÈ¼«¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈÏ»À±Àê½Ñ¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¼ê¤¬¤±¤¿½ñÀÒ¤Ï100ºý¤ò±Û¤¨¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÏÎß·×¤Ç6500ËüÉô°Ê¾å¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¤È¤¯¤ËºÙÌÚ¤µ¤ó¤Î¡È¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡É¥â¥Î¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÈÖÁÈ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢³Æ¶É¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆºÙÌÚ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤ÏºÙÌÚ¤µ¤ó¤È¤¢¤ë·Ý¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡Ô¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤¬Àê¤¤»Õ¡¦ºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤é¤ì¤ë¤ä¤Ä²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¹¥¤¡Õ
¡ÔºÙÌÚ¿ô»Ò¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤ÎÁ´À¹´ü¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ
¡ÔºÙÌÚ¿ô»Ò±Ç²è²½¤Ç¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¤Î¥ì¥¶¡¼Á´³«¥Ö¥Á¥®¥ìÁ´À¹´ü¤¬ÁÉ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢2026Ç¯Netflix¤¬¥«¥ª¥¹¤ÇºÇ¹â¤ÎÍ½´¶¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤ïw¡Õ
¡Ô¸ÍÅÄ·ÃÍü¹áÈÇ¤ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¥É¥é¥Þ¡¢HG¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ç05Ç¯¡¢ºÙÌÚ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥º¥Ð¥ê¸À¤¦¤ï¤è!¡Ù¡ÊTBS·Ï¤Ç¡Ç04Ç¯¡Á¡Ç08Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤À¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óHG¡Ê49¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¡È»ö·ï¡É¤Ïµ¯¤¤¿¡£
¡ÖHG¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Î¡È¹ø¿¶¤ê¡É¤òºÙÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¡£Èà¤Î·ÝÉ÷¤Ç¤¹¤«¤éÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖºÙÌÚ¤µ¤ó¡ª¡¡¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¹ø¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤ëHG¤ò¡¢¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤ÈºÙÌÚ¤µ¤ó¤Ï°ì³å¡£
¡ÖHG¤µ¤ó¤¬°ì³å¤·¤¿ºÙÌÚ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ø¤ò¿¶¤ë¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºÙÌÚ¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼×¤Ã¤Æ·ãÅÜ¡£¡ÈÌµÎé¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡É¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºÙÌÚ¤µ¤ó¤ÏÆÇÀå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
HG¤Ï¤á¤²¤º¤Ë¡Ö¼êÁê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ø¤ÎÁê¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¤È±þÀï¤·¤¿¤¬¡¢ºÙÌÚ¤µ¤ó¤â¡Ö¹ø¤ò¿¶¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È·ãÅÜ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È¹ø¤ò¿¶¤ë¡É¡È¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï30Ê¬¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£HG¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éGO¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼Õºá¤¹¤ë·Á¤Ë¡×
ºÙÌÚ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¸¥®¥ì¤ÈHG¤ÎÍ¦µ¤¡£ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¨¡¨¡¡£