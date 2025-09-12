ゴリゴリの残暑。でも、暦上はもう仲秋。秋だ。すなわち、さつまいもの季節である。ということで、毎年ファミリーマートが仕掛けている秋の恒例企画「ファミマのお芋掘り」が、今年もやってきた!さっそく全種類食べてみたので、今回はそのなかでも特に美味しかったスイーツにフォーカス! ぶっちゃけ、これは食べなきゃマジで損でっせ。「ファミマのお芋掘り」フェアスタート! 厳選7種類をレポート「ファミマのお芋掘り」フェア2021