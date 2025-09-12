ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > チャーリー・カーク氏が銃撃された事件、押収された弾薬に刻印が ア… アメリカ 殺人事件 海外・国際ニュース FNNプライムオンライン チャーリー・カーク氏が銃撃された事件、押収された弾薬に刻印が アメリカ 2025年9月12日 8時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと トランプ大統領に近い政治活動家が銃撃され死亡した事件 押収された弾薬に反ファシズム思想を示す文言などが刻まれていたと分かった またこの事件を受けて、トランプ大統領の警備が強化されたという 記事を読む おすすめ記事 ｢俺は種馬か!｣と怒鳴る夫に｢お願いだからして…｣とすがる…｢不妊治療のやめどき｣という答えのない難問 2025年8月28日 7時15分 渡部建 「俺どうも生きづらいのよ」“炎上”した出来事に「待って俺、5年たってるんだから…許してよ」 2025年9月11日 17時17分 石橋貴明、2度めの抗がん剤治療「拒否」報道 激やせ姿に集まる心配、重大な決断させたファンへの思い 2025年9月11日 20時50分 《ホッソリ姿の現在》石橋貴明（63）が前向きにがん闘病…『細かすぎて』放送見送りのウラで周囲が感じた“復帰意欲” 2025年9月11日 12時0分 まだ励ましてる？うつ病の家族に絶対やってはいけないNG対応 2025年9月11日 18時0分