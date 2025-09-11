ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 堂本光一 好きすぎて合計プレイ時間が900日超えたゲームの名前とは 堂本光一 ゲームの話題 ファイナルファンタジー(FF) エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 堂本光一 好きすぎて合計プレイ時間が900日超えたゲームの名前とは 2025年9月11日 10時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 堂本光一が10日の番組で、ゲーム好きゆえの意外な一面を明かした FF11をプレイしていたときは、「ヤバかったですね」と告白 トータルプレイ時間は「九百何日と何十時間みたいな感じだった」と語った 記事を読む おすすめ記事 阪神Vで明るみになった衝撃の「7/8」 5年後に実った手腕に驚き「こ、こ、これは…」 2025年9月8日 10時6分 Kroi、『SAKAMOTO DAYS』OPは「“89秒”でインパクトを残すためにサビを2回入れ込んだ」【インタビュー】 2025年9月8日 18時0分 【男子ゴルフ】蝉川が首位タイ発進 モンスターコースで5アンダーに「タフなコースで100点」 2025年9月4日 19時2分 大谷翔平、異例の行動は「思うところあったのかな」 前日に厳しい指摘も…X注目「らしいな」 2025年9月9日 11時54分 「どうやったらそんな上手く書けるんだ」 なでしこ長谷川唯の“美文字”に視線集中「綺麗すぎ」 2025年9月7日 5時43分