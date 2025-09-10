川口春奈（写真：本誌写真部） 女性自身

川口春奈がシミ隠さないすっぴん意味深投稿、ファン心配「何かあった？」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 川口春奈が10日にInstagramのストーリーズに長文で心境をつづった件
  • シミや肝斑などを隠さず見せている写真も添えたと「女性自身」が伝えた
  • 意味深な投稿に、ファンからは「何かあった？！」などと心配の声があがった
  《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！"一般女性と同棲"のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める
    《衝撃の三角関係》坂口健太郎（34）、永野芽郁（25）とも付き合っていた！“一般女性と同棲”のウラで発覚「お付き合いしていたことは事実」事務所が認める 2025年9月10日 16時0分
  • いけちゃんのXから
    不倫謝罪の人気女性YouTuberが秋田県の村から強制退去、「地域おこし協力隊」自ら退任 2025年9月10日 20時27分
  • スポニチ
    第3子誕生の千原ジュニア　母子ともに救急搬送されていた「今やからしゃべれるんですよ、もう大変で」 2025年9月10日 11時18分
  • 川口春奈（写真：本誌写真部）
    「何かあった？！」川口春奈　シミ隠さない“すっぴん”意味深投稿にファンから心配の声 2025年9月10日 18時45分
  • 小泉進次郎氏
    【総裁選】小泉進次郎氏は立候補せず高市早苗氏を応援か　党内の議員「選挙で離れた保守層の支援を取り戻してからでも遅くはない」 2025年9月10日 21時50分

