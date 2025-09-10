2025年9月8日、香港メディア・香港01は、中国の家庭用掃除ロボットが世界市場を席巻していると報じた。記事は、国内の旺盛なニーズに支えられて中国の家庭用ロボットブランドが急速に成長し、今や世界市場で優位に立っていると紹介。ITコンサルティング企業のIDCによると今年1〜6月の世界のロボット掃除機出荷台数は前年同期比16．5％増の1126万3000台となり、世界シェア上位5社のうち4社を中国ブランドが占めたことが明らかになっ