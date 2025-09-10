筆者はネットメディア編集者として、これまで10年以上にわたって、SNS上の「炎上」事案を見てきた。なかにはSNSを飛び越えて、「社会現象」にまで発展することもある。そんな炎上パターンのひとつが、コスプレをめぐる論争だ。多くはマナー問題として火がくすぶるのだが、時たま擁護側の主張が先鋭化することで、想像を超える火力を帯びることがある。そこで今回は、「炎上コスプレイヤーは、なぜ一定の支持を集めるのか」について