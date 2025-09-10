危険な「バッタモン」「パチモン」パーツは一切輸入できません横浜税関は2025年9月5日、令和7年（2025年）上半期の「知的財産侵害物品」の通関差し止め状況を発表しました。偽ブランド品や不正な医薬品などが輸入されて国内に流通するのを、直前で阻止しました。【画像】「えっ…！」 これが実際に没収された「ニセモノ」です！ （55枚）これらの差し止められたものなかには、自動車パーツも含まれていたようです。エアバッ