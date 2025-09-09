ロッキーズのバーナベルが守備中に負傷交代【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）8日（日本時間9日）に行われたドジャース-ロッキーズ戦の初回、ベッツの打球を追ったロッキーズの一塁手・バーナベルが、ネットの間にある支柱にぶつかり負傷。そのまま交代となり、ファーマーが一塁守備についた。初回のドジャースの攻撃、1死で打席に入ったベッツが放ったファウルを追ったバーナベルが一塁側ネットの