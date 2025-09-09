ユニリーバが展開する人気ブランド「ラックス」が、10年ぶりにスーパーリッチシャインシリーズを大幅リニューアルしました。シャンプーやコンディショナーをはじめ、全ラインが進化し「シルク髪」へ導く処方に。これを記念し、TikTokで「#LUX 発音チャレンジ」を2025年9月8日より開催。声優の梶裕貴さんをはじめ、多彩な著名人が参加する発音ゲーム企画と豪華キャンペーン