ラックスが10年ぶり刷新♡梶裕貴登場「#LUX発音チャレンジ」開催

ユニリーバが展開する人気ブランド「ラックス」が、10年ぶりにスーパーリッチシャインシリーズを大幅リニューアルしました。シャンプーやコンディショナーをはじめ、全ラインが進化し「シルク髪」へ導く処方に。これを記念し、TikTokで「#LUX 発音チャレンジ」を2025年9月8日より開催。声優の梶裕貴さんをはじめ、多彩な著名人が参加する発音ゲーム企画と豪華キャンペーンが話題を呼んでいます。

今回の「#LUX 発音チャレンジ」は、難しいとされる“L”と“R”の発音を「LUX Super Rich Shine」で挑戦するユニークな企画。

お手本動画には声優の梶裕貴さんが登場し、その響きある声でチャレンジを披露。

さらにkemioさん、なえなのさん、StudyInネイティブ英会話さんも参加し、個性豊かな動画で盛り上げます。

キャンペーン＆店頭特典も

チャレンジ動画を投稿すると、リニューアル製品が当たるWチャンスキャンペーンを実施。さらに対象製品を購入すると「えらべるPay300ポイント」がもれなくもらえる店頭企画も開催中。

ゲーム感覚で参加しながら、進化したラックスの製品を体験できます♪

全リニューアル製品ラインナップ

ダメージリペアシリーズ

＜ラインアップ＞

シャンプー/コンディショナー 各400g、チューブトリートメント150g/300g、補修ヘアオイル70ml、補修ヘアミルク100ml、補修ヘアマスク180g、補修ヘアミスト200ml）

モイスチャーシリーズ

＜ラインアップ＞

シャンプー/コンディショナー 260g/400g、保湿チューブトリートメント150g/300g、保湿ヘアオイル70ml

ストレートビューティーシリーズ

＜ラインアップ＞

シャンプー/コンディショナー 各400g、うねりケアチューブトリートメント150g/300g、ヘアオイル70ml

リラックスナイトケアシリーズ

＜ラインアップ＞

シャンプー/コンディショナー 各400g、まとまりチューブトリートメント150g/300g、ヘアオイル70ml、ヘアミルク100ml

ラックス スーパーリッチシャインは全ラインを刷新。すべてオープン価格で展開し、10月13日発売の商品も含まれています。

進化したラックスで輝く毎日を♡

10年ぶりの刷新を果たしたラックス スーパーリッチシャインシリーズ。発音チャレンジで楽しみながら、豪華キャンペーンで新しいヘアケアを試せる絶好の機会です。

梶裕貴さんをはじめ多彩な参加者による動画も必見。髪も心も輝かせるラックスで、この秋冬は「シルク髪」を叶えてみませんか？