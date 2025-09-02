茨城・筑西市の嘉田生野球スポーツ少年団茨城・筑西市の嘉田生（かたお）野球スポーツ少年団は、現在約40人の部員を抱える地域でも有数の規模を誇り、8月2、3日に行われた県内のトップが集まる学童野球軟式大会「ノーブルホームカップ」の決勝トーナメントに出場したチームだ。しかし、この成功の裏には2度の廃部危機と、それを乗り越えるための創意工夫があった。Instagramの活用はひとつの転機になった。チームの歴史は、現