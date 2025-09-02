オリオールズ戦に「1番・右翼」で出場予定も…急遽先発外に 【MLB】パドレスー オリオールズ（日本時間2日・サンディエゴ）パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が1日（日本時間2日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンを急遽外れた。当初は「1番・右翼」で出場予定だったが、1番にルイス・アラエス内野手、ラモン・ラウレアーノ外野手が中堅から右翼に回った。タティスJr.はここまで134試合に出場。打率.264、18本塁打