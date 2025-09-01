東京ディズニーランドホテルのレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」と「カンナ」にて、「ビビディ・バビディ・ブティック」でプリンセスになったお子さんが、魔法のようなひとときをレストランでも体験できる「プリンセスダイニングプラン」が登場。キラキラ輝くドレスに、エレガントな髪型、清楚なメイクを施しすてきなプリンセスになったお子さんを、華やかな料理とドリンクでおもてなしします☆ 東京ディズニー