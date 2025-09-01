魔法のようなひとときをレストランでも体験できる！東京ディズニーランドホテル「プリンセスダイニングプラン」
東京ディズニーランドホテルのレストラン「シャーウッドガーデン・レストラン」と「カンナ」にて、「ビビディ・バビディ・ブティック」でプリンセスになったお子さんが、魔法のようなひとときをレストランでも体験できる「プリンセスダイニングプラン」が登場。
キラキラ輝くドレスに、エレガントな髪型、清楚なメイクを施しすてきなプリンセスになったお子さんを、華やかな料理とドリンクでおもてなしします☆
東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン／カンナ」プリンセスダイニングプラン
シャーウッドガーデン・レストラン（ブッフェ）プリンセスダイニングプラン：https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/food/1000001951/
カンナ（創作料理）プリンセスダイニングプラン：https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/food/1000002013/
ビビディ・バビディ・ブティック：https://www.tokyodisneyresort.jp/happy/bbb/
3才〜小学6年生までのお子さん専用のビューティーサロン「ビビディ・バビディ・ブティック」
”あこがれのプリンセスとお揃いのドレスやエレガントな髪型、メイクでリトルプリンセスに。”そんなプリンセスになりたいと願うお子さんたちの夢がかなう、魔法の場所です。
そんな「ビビディ・バビディ・ブティック」でプリンセスになったお子さんに、魔法のようなひとときをレストランでも体験できる「プリンセスダイニングプラン」を「シャーウッドガーデン・レストラン」と「カンナ」にて開催。
ハート型のお皿に盛り付けられたかわいらしい色のアイスケーキやスウィーツが特徴のプランが用意されています☆
また、どちらの店舗のプランでもあこがれのプリンセスが描かれたプリンセスドリンク1杯付き。
さらに、プランに付いているオリジナルエプロンは持ち帰れるので、プリンセス気分を自宅でも感じられます
シャーウッドガーデン・レストラン（ブッフェ）「プリンセスダイニングプラン」
価格：
お子様1名 6,800円※別途ブッフェ料金がかかります
単品（追加）プリンセスドリンク 1,800円
提供時間帯：ランチ／ディナー
内容：
・アイスケーキ
・プリンセスドリンク（ドリンクのデザインは、プリンセスに合わせたデザインで提供されます）
・オリジナルエプロン
プリンセス気分が楽しめるアイスケーキやドリンク、オリジナルエプロンがセットになったシャーウッドガーデン・レストランの「プリンセスダイニングプラン」
クリームを絞ったアイスケーキの上にフルーツやティアラ、薔薇の花があしらわれています。
カンナ（創作料理）プリンセスダイニングプラン
価格：お子様1名+大人2名 22,000円
単品（追加）プリンセスコース 5,200円
単品（追加）プリンセスドリンク 1,800円
提供時間帯：ランチ
内容：お子様1名分
・プリンセスランチ
・プリンセスドリンク（ドリンクのデザインは、プリンセスに合わせたデザインで提供いたします）
・オリジナルエプロン大人2名分
・ランチコース（プレシャスカンナ）
※大人用のメニューは時期により内容が異なります
ランチタイム限定で提供される、創作料理カンナの「プリンセスダイニングプラン」
心華やぐランチメニューと共にプリンセスドリンク、オリジナルエプロンが提供されます。
忘れられない思い出になるすてきな一日が過ごせるスペシャルプラン。
東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」と「カンナ」にて提供されているプリンセスダイニングプランの紹介でした☆
※別途、プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）のお申し込みおよび、ビビディ・バビディ・ブティック（東京ディズニーランドホテル）の予約が必要です。ビビディ・バビディ・ブティック（東京ディズニーランド・ワールドバザール）を利用される方は対象外です。詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト内にて確認ください
