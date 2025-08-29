ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 水ダウ企画協力の中国人に「ヘラヘラすなよ！」ちゃんぴおんずの発言… 水曜日のダウンタウン エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース 水ダウ企画協力の中国人に「ヘラヘラすなよ！」ちゃんぴおんずの発言が物議 2025年8月29日 16時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 27日放送の「水ダウ」でのちゃんぴおんずの発言が物議を醸している 企画に協力した中国人に対し「ヘラヘラすなよ！」などと述べる場面が 出演者も苦言を呈し、SNSでも「文句ばっかり」といった声があがっていた 記事を読む おすすめ記事 ホラン千秋 台湾でハーフの超有名人と間違えられ大恥「やっちまった」 2025年8月29日 8時0分 「試合前に作るごはん♡」平愛梨 栄養満点食卓公開 夫・長友佑都エピソードにファン「支え愛ねっ♥」「ブラボー」 2025年8月26日 7時0分 簡単に少量の中華料理を作れるように 1〜2品の食材と合わせる【経済トレンド】 2025年8月29日 7時3分 伊藤美誠が世界女王・孫穎莎からゲーム奪取もベスト4進出逃す 橋本帆乃香＆大藤沙月も中国の壁を崩せず8強終戦【ヨーロッパ・スマッシュ】 2025年8月23日 12時3分 予選を戦い終えた関菜々巳「まだまだ納得いくものではない、もっともっと上げられる」 2025年8月27日 22時17分