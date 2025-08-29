8月18日に日本テレビで放送された特番「X秒後の新世界」（22:00〜23:00）のエンディングで“3,718,800秒後この番組がレギュラーになる”と発表された。その翌日、同じく日テレの「カズレーザーと学ぶ。」（火曜22:00〜23:00）では、次回9月2日が最終回になると告知された。「カズレーザーと学ぶ。」の後枠に「X秒後の新世界」が収まると見られているのだが……。＊＊＊【写真を見る】“太もも”を見せつけるように…美しく