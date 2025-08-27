スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を9月3日から発売します。「チョコレート ムース ラテ」再登場同商品は、ほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースの“ふわふわもっちり食感”を楽しめるドリンクです。サツマイモの食感を残した焼き芋風味のソースに、ほうじ茶、ミルク、焼き芋風味のムース、焼き芋パウダーがトッピングされており、ごろっとした食感のソ