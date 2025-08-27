スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を9月3日から発売します。

「チョコレート ムース ラテ」再登場

同商品は、ほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースの“ふわふわもっちり食感”を楽しめるドリンクです。サツマイモの食感を残した焼き芋風味のソースに、ほうじ茶、ミルク、焼き芋風味のムース、焼き芋パウダーがトッピングされており、ごろっとした食感のソースが、デザートのような満足感をもたらしてくれる商品となっています。

同社は「心がほどけるような優しい味わいの『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』で、ひと息つく秋のティータイムをお楽しみください」とアピールしています。

また、2023年と2024年に販売された「チョコレート ムース ラテ」が同日から再登場します。キャラメルのような甘さとコク、そして後味にナッツのニュアンスを感じる「エスプレッソ ロースト」を使用したエスプレッソに、アーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースとミルクを合わせたドリンクです。

「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」はアイスのみで、テイクアウトが628円（以下、税込み）、イートインが640円。「チョコレート ムース ラテ」は、テイクアウトが589円、イートインが600円。いずれもTallサイズのみの販売です。

全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。なくなり次第終了です。