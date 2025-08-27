すき家（東京都港区）の牛丼チェーン店 「すき家」が、昨年に引き続き今年も「月見すきやき牛丼」「月見辛旨すきやき牛丼」を9月4日から期間限定で販売します。今年の「月見すきやき牛丼」は具材に春菊をプラス。特製のすき焼きダレを染み込ませた春菊、白菜、ニンジン、しらたき、焼き豆腐を牛丼の上にのせた一品です。特製のすき焼きダレをすっきりとした甘さに調整し、牛肉や具材本来の旨みをより引き立てる味わいに仕上げ