英シンガーソングライターのエド・シーランが、愛車のアストンマーティンDB9を水たまりに突っ込んで大破させてしまった出来事を明かした。スタジオセッションからの帰宅途中、水たまりの大きさを見誤り、約20万ポンド（8月27日のレートで約4000万円）相当のスーパーカーをその場に放置せざるを得なかったという。 【写真】エドのものと同型のアストンマーティンDB9車