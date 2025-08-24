8月下旬になっても全国的に厳しい暑さが続いており、熱中症に注意が必要です。夏は北海道でも、地域によっては最高気温が30度を超える日が続くことがあります。札幌では今年、最高気温が30度以上の「真夏日」を34回観測（8月24日午後1時現在）。年間の真夏日日数としては、これまでの1924年の記録を101年ぶりに更新し、1876年の統計開始以降、過去最多となりました。夏の北海道の暑さが厳しい点について、ネット上では「北海道