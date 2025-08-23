マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラはプレミアリーグ第2節トッテナム戦を前にフィル・フォーデンに対する期待感を語った。シティの至宝として若くからその才能が注目されてきたフォーデン。4連覇を達成した23-24シーズンにはプレミアリーグ35試合で19ゴール8アシストを記録し、PFA年間最優秀選手に輝いた。また公式戦全体でも53試合で27ゴール13アシストと大きな飛躍を遂げた。しかし、昨シーズンは怪我の影響