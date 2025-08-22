こちらは、クマに襲われた重傷患者のCT画像です。顔面の骨が砕けているのが分かります。クマによる外傷患者の実に約90％が顔面を損傷。鋭い爪でひっかかれた衝撃は交通事故に匹敵するレベルだといいます。“交通事故に匹敵”する衝撃…クマ外傷の約90%が「顔面損傷」中学校の校舎に侵入し、国道を走り、畑を荒らす。人の生活圏に堂々と足を踏み入れるクマ。2025年4月から7月末までに、クマに襲われけがをした人、亡くなった人は全