こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのみぃです。北海道で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：公式Instagramイベント概要 昨年も大盛況だった「さっぽろドッグフェスティバル」が、今年も開催決定！ 2025年8月30日（土）・31日（日）の2日間、アクセスサッポロ屋外展示場にて、マルシェや愛犬と一緒に体験できるコンテンツ、グルメも楽しめます♪ また、大展示場では「北海道キャンピングカ}