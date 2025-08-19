パナソニックの美容アイテムを体感できる「パナソニックビューティ表参道」では2025年8月25日から、コスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」の人気コスメを"無料"で試せるイベントが行われます。ゆったり空間で話題のコスメをお試し！8月25日から9月30日までの期間、MB1のセルフエステトライアルブースで美容家電を体験した人を対象に、Wonjungyo（ウォンジョンヨ）の最新メイクアップアイテムの貸し出しを行います。ナチュ