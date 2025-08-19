初めて建造された5千トン級多目的駆逐艦を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（手前中央）＝18日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは19日、金正恩朝鮮労働党総書記が18日に始まった米韓の大規模合同軍事演習に関し「明白な戦争挑発で、地域の平和と安全環境を破壊する」と批判したと報じた。金氏は18日、初めて建造された5千トン級多目的駆逐艦の兵器システムの運用試験を視察。核武装計画が段階的に進んで