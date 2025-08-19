北朝鮮で小学校1年生から英語教育が始まっているが、現場では「実用性のない負担」だとの批判が広がっている。平安北道のデイリーNK内部情報筋によれば、定州市教育部は7月末、2学期から1年生の英語授業を遊び型に切り替えるよう各校に通達した。しかし、保護者たちは「方式の問題ではなく、そもそも必要性に欠ける」と反発を強めている。北朝鮮は2018年、英語教育の開始学年を従来の3年生から1年生に繰り下げた。金正恩政権が掲げ