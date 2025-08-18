「何が正解かよく分からないな」上長が私のパソコンを覗き込みながら呟いた。ディスプレイには大手脱毛サロン「ミュゼプラチナム」運営のMPH（株）（TSRコード:036547190）の変遷に関する書きかけの原稿が映っている。暑さが厳しくなった頃、「そろそろ纏めておいて」と言われた原稿だ。ミュゼプラチナムは、積極的な広告宣伝で急速に事業を成長させ、全国に約160店舗を展開していた。脱毛と言えば、真っ先に頭に浮かぶ会社