18日朝の東京株式市場で日経平均株価は先週末より74円59銭高い4万3452円90銭で取引が始まり、取引時間中の史上最高値を更新しました。株価は取引開始から徐々に値を上げ、上げ幅は、一時400円を超えました。“トランプ関税”の不透明感が薄らいだことなどから、上昇基調が続いていて、18日も幅広い銘柄に買い注文が広がっています。また、円相場がやや円安方向に傾いていることも株価上昇を後押ししています。ただ、株価は今月だけ