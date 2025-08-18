「また夫と一緒に暮らせるのでしょうか……」８月12日にあっせん収賄などの容疑で逮捕された、韓国・前大統領・尹錫悦（ユン・ソンニョル）氏の夫人・金建希（キム・ゴンヒ）氏（52）は、弁護団に対してこう漏らしているという。韓国社会だけでなく日本でも注目される人物が金氏だ。彼女にかけられている容疑は実に16件にのぼる（夫の尹氏は12件）。株価操作、当時の政権与党候補選びへの不正介入、金品をもらった宗教団体への便宜