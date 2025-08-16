「アイスマン」の異名を持つオランダ人の男性がいる。雪の中を上半身裸でフルマラソンをする、エレベストに登頂する、氷の下を泳ぐ……普通の人ではとても耐えられない環境になぜ彼は適応できるのか、研究者が調べた結果は――。※本稿は、ヴィム・ホフ、コエン・デ＝ヨング『氷超人』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。「アイスマン」ヴィム・ホフ（出所＝『氷超人』）■極寒、極暑の環境に強すぎる男2011年10月、私