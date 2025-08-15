総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海は16日（日本時間17日）、米国・シアトルにて開催される「UFC319」で同級11位のティム・エリオット（米国）と対戦する。朝倉にとっては現同級王者アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）とのタイトル戦以来、約8カ月ぶりの再起戦となる。朝倉のUFC2戦目を海外ブックメーカーはどう見ているのか。 ■判定でも決着でも朝倉勝利が最有力 大手ブックメーカӦ