「第12回 BFA U15アジア選手権」に向けてU-15代表が事前合宿スタート野球日本代表「侍ジャパン」U-15代表が12日、台湾・台南で開催される「第12回 BFA U15アジア選手権」（17〜23日）に向けて事前合宿をスタートさせた。結団式後には、侍ジャパンのオフィシャルタイトルパートナーを務めるラグザスの福重生次郎社長によるネックピローと応援メッセージフラッグの贈呈式を実施。2大会ぶりの優勝を目指す選手たちに「試合に集中し