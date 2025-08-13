私はミカ。わが家は共働きです。夫のマサユキは数年前に家から遠く離れた部署へ異動になり、今は片道2時間かけて通勤しています。私もフルタイム正社員で平日の帰宅は19時です。そのため近所に住む義両親に娘サトミの面倒を見てもらい、夕飯を食べさせてもらうなど助けてもらっていました。私たち家族の生活がなんとかまわっているのは義両親のおかげ。そんななか義母から、毎月渡しているお礼のお金をアップしてもらいたいと打診