マンチェスター・ユナイテッドに所属するジェイドン・サンチョは今夏の移籍市場での動きが注目されており、様々なクラブとの関係が噂されている。古巣のドルトムントをはじめ、インテルやユヴェントスなどビッグクラブが同選手の動向を注視しているなか、新たに2クラブが関心を寄せはじめているようだ。『Football Italia』によると、ローマがサンチョ獲得レースに参戦したという。すでに契約に向けて動き出しているようで、同選手