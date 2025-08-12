毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、肥田木奈々編。7月号（6月発売）の取材を行っていた2025年5月は、玉子を溺愛する自称・玉子サンド偏愛家が幸せ探しの旅に出る！玉子サンド。その姿を想像するだけで胸はトクトク、よだれは洪水。あっちで探しては買い、こっちで見つけては涙する。幸せは案外身近にあるもんだ。玉子を溺愛する自称・玉子サンド偏愛家、幸せ探しの旅