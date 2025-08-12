毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、肥田木奈々編。7月号（6月発売）の取材を行っていた2025年5月は、玉子を溺愛する自称・玉子サンド偏愛家が幸せ探しの旅に出る！玉子サンド。その姿を想像するだけで胸はトクトク、よだれは洪水。あっちで探しては買い、こっちで見つけては涙する。幸せは案外身近にあるもんだ。

玉子を溺愛する自称・玉子サンド偏愛家、幸せ探しの旅に出る！

×日：GWだ。といっても予定なし。あるのは仕事だけ。つまんなーい。そんな時は好きなものを食べるのだ。じゃーん、玉子サンド。私が溺愛する王子様ならぬ玉子様、そして大好きなパン……こんな幸せな組み合わせ、他にないと思うの（肥田木調べ）。東銀座『喫茶アメリカン』や麻布十番『天のや』など好みの味は多いけど、さらに未知の幸せを。そうだ、先日観たテレビ『サタデープラス』の「玉子サンドおすすめベスト5」で1位になった味を買いに行こう。それが『デイリーヤマザキ』の「味わいタマゴサンド」。大田区周辺で3軒回ったのになかったぁ。私の幸せはどこ？

×日：こうなりゃ意地でも幸せ探しだ。てか気になる玉子サンドを見つけたら日常的に買ってる私、自称・玉子サンド偏愛家。今日の目当ては『ライフ』の『ごろっとたまごサンド』。というのも芸能界でも有名な食通、高嶋政宏さん（※本来は、はしごだか）が何かの番組で絶賛してたから。パン売場に猛ダッシュ。あった、あったよぉ（涙）、具たっぷりでいいねえ。実は昔、おと週の企画でインタビューしたことがある高嶋さん、さすがです！

高嶋さんのおすすめ、リピします〜♪

×日：阿佐ヶ谷で週刊誌の取材。の前に地元の隠れた名店『サンドーレ』で幸せを、いや玉子サンドを買うんだーい。むむ、ショーケースにない……膝から崩れ落ちたその時！「作るよ〜」と神の声が。嬉々として道端でできたてをかぶりつく。それは神の正体＝店主のようにやさしく懐の深い味だった。もう泣いていいですか。取材後は川崎『千成屋珈琲』へ。ふふふ、玉子サンドのはしごです。名物「たまごカツサンド」はサクサク玉子のカツが面白い！

『サンドーレ』の昔ながらの味にほっこり

玉子のカツが斬新。店は大阪発

×日：友人がJR東海の一部駅で売っている「たっぷりタマゴサンド」を買ってきてくれた。玉子サラダと茹で玉子にポテサラが入る変化球。味わえば……カキーン、ヒット！夕方は新宿で蕎麦リサーチ。つまみでダシ巻玉子、当然食べるでしょ。自由が丘で蕎麦2軒目。ダシ巻玉子、食べるっしょ。蒲田の酒場『信濃路』でチーズオムレツ。『サンジェルマン』の『ぎっしりたまご』で夜食。今日何個玉子食べた？

「新幹線移動のお供はこれ」と友人

『サンジェルマン』でイチオシ！

×日：前日を反省して玉子封印。会えない時間が愛育てるのさ、目をつぶれば黄身がいる♪夜は友人宅でまた蕎麦。リサーチでも食べ歩いているのにナゼかって？実はカメラマン小澤さんのお父様手作りの素敵な笊（ざる）を買ったので、どうしてもそれに蕎麦を盛ってみたかったのだ。いつもの乾麺が数倍おいしい。お父様、感謝！

×日：朗報です。血眼で探していた例のブツが手に入った。西荻窪での取材前、現場は駅から10分歩いた『デイリーヤマザキ』だ。ズラリと並ぶ眩い姿にクラクラする。恋焦がれたそれ、「味わいタマゴサンド」は……んーまっ。ヤマザキの食パン「ロイヤルブレッド」に玉子サラダがぎっしりずっしり。しかも耳付きなのが私的に完璧。もちろん偏愛玉子サンドリストにオン！

恋人に会うより興奮したわ

×日：学芸大学のカスタムサンド専門店『トロワドゥアン』へ。店主が目の前で作ってくれる味が絶品なの！20種の具から2種選んでオーダーするのだが、今日はチーズ入りオムレツ×玉子サラダをチョイス。パカッと断面ご開帳するや。き、きゃーっ、この世のものとは思えない神々しさ、思わずひざまずく。生きててよかったぁ。そう、何があってもそれひとつで心が元気になる“好き”があるって人生に大事。NoエッグNoライフ！幸せ探しは続く。

目の前で作りたて、最高！

はぁ愛おしくて1日中眺めていたい

文・撮影／肥田木奈々

『おとなの週末』2025年7月号

※2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

