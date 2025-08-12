ここ数年、お盆の時期になるとネット上で拡散される話がある。その話を見かけるたびに憂鬱な気分になるが、今年もまた繰り返されるだろう。その話とは、1985年8月12日に発生した、日本航空123便墜落事故を巡る「真相」についてだ。【写真】「隊員を射殺…」ネット上で流布しているNHKのニュースとされる画像。しかしNHKは公式に否定した筆者が中学生だった90年代後期にも、この手の話は書籍で出回っていた。曰く「日航機は自衛