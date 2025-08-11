今回使用したMDショールモーメント アイシャドウパレットは すべて同一トーンで構成されているので 捨て色もなく、グラデーションメイクがとっても作りやすいです！ 涙袋作る時も色に大きな違い、トーンが離れすぎていたり、コントラストがつきすぎると悪目立ちします。 このアイシャドウは自然な影を演出しやすく使いやすいと思います♪ mude MDショールモーメント アイシャドウパレット 01ウォームメモリー \4,224Instagramht