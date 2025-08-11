初回に今季11度目となる先頭打者アーチ【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に2試合連発となる41号先頭打者弾を放った。変化球に泳がされながらも、右翼席へ完璧な一発。「意味わからん」「めっちゃ泳いでるし……」などと、早朝に試合を見守る日本のファンを驚かせた。カウ