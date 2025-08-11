初回に今季11度目となる先頭打者アーチ

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に2試合連発となる41号先頭打者弾を放った。変化球に泳がされながらも、右翼席へ完璧な一発。「意味わからん」「めっちゃ泳いでるし……」などと、早朝に試合を見守る日本のファンを驚かせた。

カウント1-2から相手先発エリック・ラウアー投手が投じたカットボールが甘く入った。腰を少し落として泳ぐ形になりながらも、バットを軌道に乗せた。打球はグングン伸びて右翼席へ着弾。飛距離400フィート（約121.9メートル）、打球速度106.3マイル（約171.1キロ）の一発に本拠地ファンは大歓声だった。

X（旧ツイッター）では「目が覚めたーー」「朝起きるといつも大谷がホームラン打ってる」「朝活前に、いいもん見れた」と、早朝の日本で見守るファンが歓喜。「ライト前ヒットの打ち方でホームランなの草」「それにしても、なんでこれがスタンドまで届くの」「もうこれで入るのえぐい」「投手かわいそう」と大谷の打ち方に困惑する声も多数あがっていた。（Full-Count編集部）