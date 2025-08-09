旅行費用を安くする方法はあるのか。鉄道ジャーナリストの東香名子さんは「交通費と宿泊が一緒になったパックプランを活用すれば、1人当たり1万円以上節約できることがある。また、鉄道ファンが注目しているのが、新幹線や特急列車にも乗れるJR西日本のフリー切符だ」という――。写真＝iStock.com／MasaoTaira※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MasaoTaira■「宿泊＋新幹線パック」を徹底活用する旅行を予約する時、目的